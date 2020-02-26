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فرنسا تبلغ عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:13 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلن كبير مديري الصحة في باريس، جيروم سالومون، اليوم الاربعاء، أن رجلاً فرنسياً يبلغ من العمر 60 عامًا توفي متأثرًا بفيروس كورونا خلال الليل في مستشفى جامعة بيتيه سالبيتري في باريس.

وقال "سالومون": "لسوء الحظ، مات خلال الليل، الضحية من بين ثلاث حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا في البلاد حيث بلغ العدد الإجمالي للحالات الآن 17 حالة"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

مع استمرار انتشار الفيروس التاجي عبر الدول الأوروبية، ذكرت وكالة "رويترز"، في وقت سابق اليوم، أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في فرنسا يبلغ 17 حالة.

وكما ورد، وكان الضحية الأولى في البلاد سائح صيني يبلغ من العمر 80 عامًا، توفي في منتصف فبراير.

في اليوم السابق، أكدت سلطات العديد من الدول الأوروبية، وهي النمسا وكرواتيا وسويسرا، الحالات الأولى من المصابين بفيروس كورونا في بلدانهم.

في نفس اليوم، إيطاليا التي أصبحت نقطة ساخنة في أوروبا لفيروس كورونا، وقال، إن عدد القتلى من عدوى الفيروس قد ارتفع إلى عشرة، مع ما مجموعه 332 شخص مصاب.
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