طائرة جثمان مبارك تصل إلى مقابر عائلته

قال محمد القليوبي، مراسل فضائية "صدى البلد": إن الطائرة التي تقل جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، هبطت بالقرب من منطقة مقابر العائلة، وهناك عددًا كبيرًا من المواطنين يحملوا صور الراحل، ويهتفوا "تحيا مصر"، موجهين الشكر للرئيس السيسي على مشاركته بالجنازة العسكرية.





وأوضح "القليوبي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الجميع بانتظار وصول أسرة مبارك والمسئولين، لتشييع جثمان الراحل لمثواه الأخير.



