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طائرة جثمان مبارك تصل إلى مقابر عائلته
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:23 م
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رقية جمال
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قال محمد القليوبي، مراسل فضائية "صدى البلد": إن الطائرة التي تقل جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، هبطت بالقرب من منطقة مقابر العائلة، وهناك عددًا كبيرًا من المواطنين يحملوا صور الراحل، ويهتفوا "تحيا مصر"، موجهين الشكر للرئيس السيسي على مشاركته بالجنازة العسكرية.
وأوضح "القليوبي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الجميع بانتظار وصول أسرة مبارك والمسئولين، لتشييع جثمان الراحل لمثواه الأخير.
وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت بيانًا لنعي مبارك، جاء فيه: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020".
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