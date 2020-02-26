الصين لروسيا: أوقفوا تدابير التمييز ضد الصينيين

طالبت سفارة الصين في روسيا السلطات في موسكو بإنهاء ما وصفته بأنها تدابير تمييزية مضادة للفيروس التاجي ضد المواطنين الصينيين قائلة إنها تدمر العلاقات وتثير قلق السكان الصينيين في العاصمة الروسية.



وشجبت الشكوى، المفصلة في رسالة السفارة إلى سلطات المدينة ونشرتها صحيفة نوفايا غازيتا الروسية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ما أسماه "المراقبة في كل مكان" للمواطنين الصينيين، بما في ذلك وسائل النقل العام في موسكو.



وليست لدى روسيا، التي تتمتع بعلاقات سياسية وعسكرية قوية مع بكين، حاليًا أي حالات مؤكدة لفيروس التاجي، ولكنها منعت مؤقتًا العديد من فئات المواطنين الصينيين من دخول البلاد.



وجاء خطاب السفارة الصينية في أعقاب تقارير وسائل الإعلام المحلية غير المؤكدة التي تفيد بأن، الذي يدير شبكات الحافلات والعربات الصغيرة والترام في موسكو، قد طلب من السائقين محاولة التعرف على الركاب الصينيين وإبلاغ الشرطة بوجودهم.



ووجاء في رسالة السفارة الصينية المؤرخة في 24 فبراير "المراقبة الخاصة للرعايا الصينيين بشأن النقل العام في موسكو غير موجودة في أي بلد، حتى في الولايات المتحدة والدول الغربية".



وأضافت الرسالة "بالنظر إلى تحسن الوضع الوبائي في الصين، فإن سكان موسكو والشعب الصيني الذين يعيشون في موسكو سيشعرون بالقلق ولن يفهموا، وسيضر ذلك بالجو الجيد لتنمية العلاقات الصينية الروسية".



وقالت السفارة إنها تطلب من سلطات موسكو الامتناع عن اتخاذ ما وصفته بالإجراءات المفرطة وتبني "إجراءات متناسبة وغير تمييزية" بدلًا من ذلك.



بينما صرح الكرملين إنه لا يعلم برسالة السفارة، لكن موسكو تقدر علاقاتها ببكين ويجب ألا تكون هناك إجراءات تمييزية ضد المواطنين الصينيين.



ولم ترد وزارة الخارجية الروسية وحكومة مدينة موسكو وممثل السفارة الصينية على الفور على طلبات التعليق.



وروسيا لديها حالتان مؤكدة من فيروس كورونا حتى الآن، وكلاهما مواطنان صينيان تعافيا منذ ذلك الحين وخرجا من المستشفى.



وأبلغت آسيا عن مئات الحالات الجديدة اليوم الأربعاء، بما في ذلك أول جندي أمريكي مصاب، حيث حذرت الولايات المتحدة من وباء لا مفر منه، وانتشر المرض في إيطاليا وإيران إلى المزيد من البلدان.





