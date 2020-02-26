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ميسي يختفي في مباراة نابولي ضد برشلونة وتعادل بطعم الفوز

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:11 م
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نابولي ضد برشلونة
نابولي ضد برشلونة
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نابولي ضد برشلونة | خطف فريق برشلونة نقطة ثمينة، من المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، مع نظيره نابولي الإيطالي، ضمن مبارايات ذهاب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مبارة نابولي ضد برشلونة

وانطلقت مباراة نابولي ضد برشلونة في الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "سان باولو" والتي جاءت صعبة على عملاق كتالونيا.

تفاصيل مباراة نابولي ضد برشلونة

وقاد المدير الفني الإيطالي جاتوزو فريقه نابولي ضد برشلونة في مباراة غلب عليها التكتيك الدفاعي، ونجح في عزل وإيقاف خطورة النجم الأرجنتيني ليو ميسي، أحد أساطير كرة القدم.

أهداف مواجهة نابولي ضد برشلونة

وسجل هدف نابولي ضد برشلونة اللاعب ميرتينز الذي دخل تاريخ الفريق الإيطالي، عقب تسجيله الهدف، حيث رفع رصيده من أهدافه مع الفريق إلى 121 هدفًا، عقب خطأ من ظهير البارسا الشاب، ثم تمريرة عرضية من زيلينسكي، سجلها ببراعة الهداف ميرتينز، الذي سكنت على يسار تير شتيجن حارس العملاق الكتالوني، واكتفى بالمشاهدة.

هدف جريزمان في مباراة نابولي ضد برشلونة

وسجل هدف البارسا الوحيد في مباراة نابولي ضد برشلونة الوافد الجديد جريزمان، عقب تمريرة رائعة من سيميدو الجناح الأيمن للفريق، ليخرج برشلونة بنقطة ثمينة من المباراة التي صعبت على العملاق الإسباني.

موعد مباراة العودة بين نابولي ضد برشلونة

ويلعب نابولي ضد برشلونة في مباراة العودة يوم الـ18 من شهر مارس 2020، في معقل الكتلان "كامب نو"، في مباراة ستكون صعبة على الفريقين، والتي سيعاني فيها البارسا بعد تأكد غياب لاعبه فيدال بعد طرده في مباراة أمس.


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