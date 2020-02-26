Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحالة أوراق متهمين بقتل مواطن بالوايلي إلى المفتي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إحالة أوراق متهمين بقتل مواطن لسرقته بالوايلى، إلى فضيلة المفتي للبت في إعدامهما من عدمه.

صدر القرار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه.

كشف قرار الإحالة قيام المتهمين "عبد الرحمن.ا"، عامل، و"احمد.ف"، حداد، بقتل المجني عليه "ابراهيم.ع"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا النية وبيتا النية علي قتله، وتنفيذا لهذا الغرض اقتحما مسكنه، ودفعه المتهم الثاني أرضا وجثم فوقه المتهم الأول كاتما أنفاسه ك بوسادة حال ركل المتهم الثاني لوجه قاصدين من ذلك إزهاق روحه،فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

وأضاف قرار الإحالة، قيام المتهمين بسرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك من داخل مسكنه حال كونهما شخصين، بأن قاما بقتله لتسهيل سرقة المنقولات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قتل حوادث الوايلي المفتي

أخبار تهمك

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. انهيار أحد محبي مبارك في محيط مسجد المشير

منذ حوالي 4 ساعات

حازم إمام ينتقد غلاف الأهرام الرياضي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. لحظة حضور السيسي جنازة مبارك وتقديم العزاء (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 18 ساعة

من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 18 ساعة

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هتافات وزحام المواطنين يمنع بدء جنازة مبارك (فيديو)

منذ ساعتين

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 20 ساعة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن لسرقته بالبدرشين لجلسة 22 يناير

20 يناير.. الحكم على 5 متهمين بقتل مواطن بالبساتين

تأجيل محاكمة ٣ متهمين بقتل مواطن في ١٥ مايو لـ٢ يناير

"قتلوا مواطنا بالرصاص".. إحالة 3 أشقاء ووالدهم للمفتي بالعمرانية

إحالة 4 متهمين بقتل مواطن بالبساتين لفضيلة المفتي

إحالة أوراق 3 متهمين إلى المفتي في اتهامهما بقتل مواطنين بالبساتين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

01:30 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

11:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status