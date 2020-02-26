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إصابة طالبين باختناق قبل السيطرة على حريق بجوار مدرسة في قنا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:11 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، برئاسة العميد سامح بسيم، من السيطرة على حريق نشب بجوار مدرسة للغات بمدينة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بنشوب حريق بجوار مدرسة للغات بمدينة قنا، أسفر عن إصابة تلميذ وتلميذة بحالات اختناق.

انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث قنا، والنقيبان كامل غانم وإسلام خليل، من وحدة الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق في قرابة 250 علبة دواء بجوار المدرسة بقرابة 20 مترا، أشعل شخص فيهم النيران، وتم اخماد الحريق ونقل التلميذ والتلميذة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
إصابة طالبين باختناق قبل السيطرة على حريق بجوار مدرسة في قنا
إصابة طالبين باختناق قبل السيطرة على حريق بجوار مدرسة في قنا
إصابة طالبين باختناق قبل السيطرة على حريق بجوار مدرسة في قنا
إصابة طالبين باختناق قبل السيطرة على حريق بجوار مدرسة في قنا
إصابة طالبين باختناق قبل السيطرة على حريق بجوار مدرسة في قنا
إصابة طالبين باختناق قبل السيطرة على حريق بجوار مدرسة في قنا
إصابة طالبين باختناق قبل السيطرة على حريق بجوار مدرسة في قنا
إصابة طالبين باختناق قبل السيطرة على حريق بجوار مدرسة في قنا
إصابة طالبين باختناق قبل السيطرة على حريق بجوار مدرسة في قنا
إصابة طالبين باختناق قبل السيطرة على حريق بجوار مدرسة في قنا
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