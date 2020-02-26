إصابة طالبين باختناق قبل السيطرة على حريق بجوار مدرسة في قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، برئاسة العميد سامح بسيم، من السيطرة على حريق نشب بجوار مدرسة للغات بمدينة قنا.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بنشوب حريق بجوار مدرسة للغات بمدينة قنا، أسفر عن إصابة تلميذ وتلميذة بحالات اختناق.



