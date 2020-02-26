تدريبات الأهلي| جلسة من فايلر ومران قوي للحراس ومعالجة أخطاء الدفاع

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.



واستمر قرار فايلر، في إغلاق المران الجماعي بعيدًا عن أعين الصحفيين ووسائل الإعلام، من أجل زيادة عامل التركيز على اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.



واشتمل مران الفريق، التدرب على الفقرات العرضية ومعالجة بعض السلبيات في خط الدفاع والتي عانى منها الفريق أغلب المباريات الماضية.



كما حرص فايلر على عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المران، من أجل شرح بعض نقاط القوة والضعف في المنافس، وطريقة اللعب خلال المواجهة.



من ناحية أخرى خاض حراس مرمى الفريق الرباعي مصطفى شوبير وشريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، تدريبات شاقة، قبل أن يؤدوا تدريبات الجري.



ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأساسي، مساء غدٍ على ملعب القاهرة الدولي قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة المنتظرة.



ويستعد الأهلي لاستضافة صن داونز الجنوب إفريقي، مساء السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.