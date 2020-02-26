القصرين تشيع جثماني مربيتان من ضحايا فاجعة بولعابة

شيّع مئات المواطنين صباح اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020، جثماني المربيتان آمنة اليحياوي ونجوى الجنحاوي إلى مثواهما الأخير، بمقبرة ولاد عزيزة في مدينة القصرين.





كما حضر الجنازة عدد من المربين، ومكونات المجتمع المدني بالجهة.



