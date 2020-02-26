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القصرين تشيع جثماني مربيتان من ضحايا فاجعة بولعابة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:54 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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شيّع مئات المواطنين صباح اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020، جثماني المربيتان آمنة اليحياوي ونجوى الجنحاوي إلى مثواهما الأخير، بمقبرة ولاد عزيزة في مدينة القصرين.

كما حضر الجنازة عدد من المربين، ومكونات المجتمع المدني بالجهة.

ويجدر التذكير، بأنه قد جدّ يوم أمس الثلاثاء 25 فيفري 2020، حادث مرور تمثل في اصطدام سيارة لـ5 معلمات كنّ في طريقهن نحو مدرسة وادي الرشح بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين، بشاحنة خفيفة مما تسبب في وفاتهن.
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