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افتتاح المؤتمر السنوي لأمراض الجهاز الهضمي بأسوان (فيديو وصور)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:00 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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شهد الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، فعاليات افتتاح المؤتمر السنوى الرابع لطب المناطق الحارة وأمراض الجهاز الهضمى والكبد، والذى تنظمه جامعة أسوان.
جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب فوزى رئيس المؤتمر، والدكتور جمال الدين عصمت الرئيس الشرفى، بالإضافة إلى الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبمشاركة كوكبة متميزة من الأساتذة والإستشاريين وكبار الأطباء بالجامعات والمؤسسات المصرية والدولية.

ونقل الدكتور أحمد شعبان، تحيات اللواء أشرف عطية محافظ الإقليم، مرحبًا باحتضان أسوان - عاصمة الشباب الأفريقى - فعاليات هذا المؤتمر الدولى الكبير، والذى يعكس مكانة أسوان السياحية والعلمية كمقصد مهم لسياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية.
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