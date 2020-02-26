عصابات بقيادة أتراك تروع المدنيين في ليبيا

قامت العصابات الإرهابية بقيادة أتراك بترويع المدنيين، بالأسلحة الثقيلة في عدة مواقع داخل العاصمة الليبية طرابلس.

واستهدفت العصابات الإرهابية بيوت المدنيين في منطقة قصر بن غشير وعين زارة"، حسبما قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، على صفحته في فيسبوك.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة مسيرة تركية من طراز "بيرقدار" جنوب العاصمة الليبية.

وقد نجحت دفاعات الجيش الجوية، في إسقاط الطائرة المسيرة فوق الأحياء البرية بالقرب من مطار طرابلس العالمي، عندما كانت تحاول الإغارة على مواقع الجيش، مؤكدا أن الطائرة التي تم إسقاطها كانت محمّلة بصواريخ وهي من نوع "بيرقدار"، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.