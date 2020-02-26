ياسمين غيث وتامر عبدالمنعم ضيفا ON Set

تحل الفنانة ياسمين غيث ضيفة على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، على قناة ON ، يوم الجمعة المقبل.

تتحدث ياسمين غيث خلال الحوار عن أعمالها الفنية الأخيرة، وكواليس الأعمال الجديدة التي تستعد لها، فضلًا عن الحديث عن حياتها الشخصية والاجتماعية.

كما يستضيف البرنامج في فقرة آخرى، الفنان تامر عبدالمنعم الذي يتحدث عن أهم أعماله الفنية التي قدمها، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، لمواكبة أحدث الأخبار الفنية، المحلية والعالمية.