Advertisements
Advertisements
Advertisements

ياسمين غيث وتامر عبدالمنعم ضيفا ON Set

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

تحل الفنانة ياسمين غيث ضيفة على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، على قناة ON ، يوم الجمعة المقبل.

 

تتحدث ياسمين غيث خلال الحوار عن أعمالها الفنية الأخيرة، وكواليس الأعمال الجديدة التي تستعد لها، فضلًا عن الحديث عن حياتها الشخصية والاجتماعية.

 

كما يستضيف البرنامج في فقرة آخرى، الفنان تامر عبدالمنعم الذي يتحدث عن أهم أعماله الفنية التي قدمها، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء. 

 

يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، لمواكبة أحدث الأخبار الفنية، المحلية والعالمية.

Advertisements

أخبار تهمك

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. لحظة حضور السيسي جنازة مبارك وتقديم العزاء (فيديو)

منذ 38 دقيقة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 17 ساعة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. هتافات وزحام المواطنين يمنع بدء جنازة مبارك (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. انهيار أحد محبي مبارك في محيط مسجد المشير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 18 ساعة

من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ أقل من ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

11:03 ص

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status