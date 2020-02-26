جامعة الجوف تطلق 11 برنامجا في الدبلوم لعام 1441 لحملة الشهادة الثانوية

قامت جامعة الجوف، بالإعلان عن 11 برنامجًا في الدبلوم (المدفوعة) لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الجامعي 1441 ه، وذلك من قِبل وزارة الخدمة المدنية للجنسين في سكاكا والقريات.





وأوضح الدكتور إبراهيم العلي، عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، أن العمادة حددت لبرامج الدبلوم التي تشمل 5 فصول دراسية (سنتان ونصف) رسوم دراسية قدرها 25.000، وهي دبلوم الاتصالات وشبكات الحاسب، دبلوم تقنية البرمجة وقواعد البيانات، دبلوم الأعمال المصرفية.





أما البرامج المحددة بأربعة فصول دراسية (سنتان) رسوم دراسية قدرها 20.000 تشمل دبلوم الأمن والسلامة، والتحرير الصحفي، والمحاسبة، والتسويق، والعلاقات العامة، في حين تم تحديد للبرامج التي تشمل فصلان دراسيان رسوم دراسية 10.000، بدبلوم التحرير والسكرتارية، والإدارة المكتبية، والإخراج الإذاعي والتلفزيوني، مضيفًا أن التقديم على هذه البرامج سيبدأ يوم الأحد 13 رجب 1441هـ، الموافق 8 مارس 2020م، من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





شروط عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو يحمل إقامة نظامية سارية المفعول.





- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها.





- لا يحق للمتقدم أو المتقدمة الالتحاق في برنامجين مختلفين من برامج الدبلوم بالجامعة في آن واحد.





كما نوهت جامعة الجوف بأن تأجيل الدراسة أو الاعتذار غير متاح ببرامج الدبلومات، وكذلك سداد الرسوم المستحقة للبرنامج.





وتأتي هذه البرامج انطلاقًا من الدور المجتمعي لجامعة الجوف، في خدمة المجتمع وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتهيئتهم لسوق العمل، وللمساهمة في نشر الثقافة والمعرفة والوعي العلمي والتقني بالأساليب العلمية والتطبيقية المختلفة.