Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليون ويوفنتوس في بث مباشر اليوم الأربعاء 26-2-2020

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
ستكون مباراة أولمبيك ليون الفرنسي وضيفه يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، اختباراً صعباً لفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على أرض ليون "العنيد".

وسيعمل المدرب ماوريتسيو ساري على تفادي المفاجآت غير السارة خصوصاً وأن ليون سبق له وأن أحرج العديد من كبار القارة العجوز.

ولمن ستفوته مشاهدة مباراة يوفنتوس وليون في بث مباشر يمكنه متابعة حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وتقاريرنا خلال وبعد المباراة إضافة لتغطيتنا الحيّة للقاء.

مباراة يوفنتوس وليون - مباشر 
 
مشاهدة مباراة يوفنتوس وليون مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS  مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ استحواذ فريق "السيدة العجوز" على صدارة الكالشيو، وانتصار رجال المدرب رودي غارسيا الثمين على ميتز خلال المرحلة السادسة والعشرين الماضية من الدوري الفرنسي.

البث المباشر لمباراة يوفنتوس وليون يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف  beIN SPORTS، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 2  باللغة العربية. 

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة يوفنتوس أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

ليون و يوفنتوس الساعة 10 علي قناة 2
Advertisements

أخبار تهمك

رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ أقل من ساعة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 17 ساعة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 16 ساعة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. هتافات وزحام المواطنين يمنع بدء جنازة مبارك (فيديو)

منذ ساعة و نصف

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. لحظة حضور السيسي جنازة مبارك وتقديم العزاء (فيديو)

منذ 37 دقيقة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. انهيار أحد محبي مبارك في محيط مسجد المشير

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

11:03 ص

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status