كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليون ويوفنتوس في بث مباشر اليوم الأربعاء 26-2-2020

ستكون مباراة أولمبيك ليون الفرنسي وضيفه يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، اختباراً صعباً لفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على أرض ليون "العنيد".





وسيعمل المدرب ماوريتسيو ساري على تفادي المفاجآت غير السارة خصوصاً وأن ليون سبق له وأن أحرج العديد من كبار القارة العجوز.





ولمن ستفوته مشاهدة مباراة يوفنتوس وليون في بث مباشر يمكنه متابعة حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وتقاريرنا خلال وبعد المباراة إضافة لتغطيتنا الحيّة للقاء.





مباراة يوفنتوس وليون - مباشر

مشاهدة مباراة يوفنتوس وليون مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ استحواذ فريق "السيدة العجوز" على صدارة الكالشيو، وانتصار رجال المدرب رودي غارسيا الثمين على ميتز خلال المرحلة السادسة والعشرين الماضية من الدوري الفرنسي.





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ليون و يوفنتوس الساعة 10 علي قناة 2