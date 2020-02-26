"حضور السيسي ومصافحة أسرته".. مشاهد تأدية صلاة الجنازة على "مبارك" بمسجد المشير

كلمات الرثاء والحزن، كانت طاغية على تجمع محبي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بمحيط مسجد المشير، لتوديعه لمثواه الأخير، حيث يشهد المسجد أداء الصلاة على الراحل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ حمله نجليه علاء وجمال، وسط حضور العديد من محبيه، وتعالى الهتافات.





طائرة تنقل الجثمان

كانت وصلت الطائرة التي تحمل جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى مقر مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك من أجل أداء الصلاة.



