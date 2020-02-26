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"حضور السيسي ومصافحة أسرته".. مشاهد تأدية صلاة الجنازة على "مبارك" بمسجد المشير
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:48 م
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ياسمين مبروك
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كلمات الرثاء والحزن، كانت طاغية على تجمع محبي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بمحيط مسجد المشير، لتوديعه لمثواه الأخير، حيث يشهد المسجد أداء الصلاة على الراحل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ حمله نجليه علاء وجمال، وسط حضور العديد من محبيه، وتعالى الهتافات.
طائرة تنقل الجثمان
كانت وصلت الطائرة التي تحمل جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى مقر مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك من أجل أداء الصلاة.
وتواجد علاء مبارك مع الجثمان بالطائرة التي هبطت بالفعل أمام مسجد المشير، أما السيدة سوزان مبارك، زوجة الراحل، ونجله جمال، قادمين لمسجد المشير في سيارة خاصة.
وهناك مجموعة من رجال القوات المسلحة، إلى جانب علاء مبارك، يتولون نقل جثمان الرئيس الأسبق إلى داخل المسجد.
حضور السيسي
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبدء مراسم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والتي ستنطلق من مسجد المشير طنطاوي، ومصافحته لأسرة مبارك.
تلقي العزاء
تلقى جمال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، التعازي من الحضور في عزاء والدهما داخل مسجد المشير طنطاوي.
حضور محبيه
يستعد العديد من محبي الرئيس الأسبق مبارك، لتشييع جنازته، حيث ذهب عدد كبير من المواطنين إلى مسجد المشير طنطاوي، في محاولة لحضور جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
ورفع المواطنون لافتات بصورة مبارك، لتودعيه بكلمات الرثاء والتعبير عن حبهم له، حيث يحاول الكثيرون دخول المسجد لتوديعه قبل تشيع جثمانه، ولكن هناك تواجد أمني في محيط المنقطة.
جمال يحمل نعش والده
شارك جمال مبارك، في حمل نعش الرئيس الأسبق لأداء الصلاة عليه، في مسجد المشير طنطاوي، أثناء الهتاف: "لا اله إلا الله.. حسني مبارك حبيب الله".
انتشار أمني
شهد مدخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع تشريفات أمنية وتكثيف أمني واصطفاف للأمن بطول الشوارع المؤدية للمسجد، بالتزامن مع وصول جثمان الرئيس الأسبق لأداء صلاة الجنازة عليه.
تشييع الجثمان
انتهت صلاة الجنازة على الرئيس الراحل حسني مبارك في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، على أن تبدأ مراسم تشييع الجثمان في الساعة 2 ظهرا، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ويدفن بمقابر العائلة بمحطة كلية البنات.
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