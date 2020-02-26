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غدًا انقطاع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة.. تعرف عليهم

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:46 م
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بوابة الفجر
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (جميع مناطق المرج – عزبة النخل الشرقية – منطقة مصنع الصابون بالقلج)، وذلك ابتداء من الساعة 9 صباح غد الخميس 27 فبراير ٢٠٢٠، وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه المرج لرفع كفاءة المحطة.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


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