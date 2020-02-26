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ليبيا: القبائل ترفض أي مبادرة وراءها قطر

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:44 م
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القبائل الليبية
القبائل الليبية
وكالات
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أعلن المجلس الأعلى للقبائل الليبية، اليوم الأربعاء، رفضه دعوة لاجتماع القبائل الليبية في أي مكان خارج ليبيا خاصة إذا كانت قطر تقف وراء الاجتماع.

 

وقد رفض المجلس الأعلى للقبائل الليبية، في بيان نشر على تويتر، دعوة تونس لعقد اجتماع ثان موسع يضم كل القبائل لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد.

 

وأضاف المجلس الأعلى للقبائل الليبية، في بيانه: "في الوقت الذي نحترم فيه مساعي الرئيس التونسي تجاه الملف الليبي، ونحترم ونقدّر فيه الصوت القومي العربي في تونس الشقيقة لكننا نرفض وبشدة مقترحات من هذا النوع بخاصة عندما تكون برعاية قطرية واضحة، وهذه الأخيرة قد فعلت في الليبيين ما فعلت، وأنفقت أموالا طائلة في زرع الإرهاب في بلادنا".

 

وطالبت القبائل اليمنية، بالوقوف صفا واحدا وأن نلتزم جميعا بما جاء في مقررات ملتقى مشايخ وأعيان ونخب ليبيا في ترهونة.

 

ويذكر أن المجلس الأعلى للقبائل الليبية أعيد تشكيله وهيكلته في العشرين من فبراير الحالي خلال اجتماع عقد في ترهونة، لمدة 3 أيام بحضور عدد كبير من الشخصيات القبلية من كافة أنحاء البلاد.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا قطر اي مبادرة القبائل الليبية

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