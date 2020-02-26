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مطربة شهيرة تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:42 م
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صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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كشفت المغنية الويلزية دافي، أن قرارها الانسحاب من الساحة الموسيقية عام 2011 أتى بعدما تعرضت "للاغتصاب والتخدير والاحتجاز مدة أيام عدة".

وكانت دافي أعلنت عام 2011 أخذ استراحة من نشاطاتها العامة، وقد كتبت في رسالة عبر "إنستجرام": "أنا بخير الآن وأشعر بالأمان، لكنني احتجت إلى وقت طويل”.

وأكدت دافي: "البوح بهذا الأمر ليس سهلاً، لكن يمكنني أن أقول لكم إنني خلال العقد الأخير قطعت وعداً على نفسي بأن أشعر مجدداً بالشمس تسطع في قلبي، وباتت الشمس الآن تسطع في داخلي".

وأضافت: "تسألون لِمَ لم اختر أن استغل شهرتي للتعبير عن ألمي؟ لم أشأ أن أظهر للعالم الحزن في عينيّ، وكنت أسأل نفسي كيف عساني أغني وقلبي محطم؟ إلا أن قلبي تعافى بهدوء".

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