الفخفاخ يقدّم سبعة مشاريع كبرى ويعلن عن أولويات حكومته

أكد المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ، في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومته اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020، على أن حكومته ستعمل على تنفيذ مخطط يتضمن محاور الانتقال الاقتصادي والاجتماعي، ويرتكز على 7 مشاريع كبرى.





وقال أنه سيعود إلى البرلمان في موعد قريب، لتقديم تفاصيل البرنامج الذي قدم خطوطه العريضة اليوم، وسيقدم خطط العمل التي وضعت والمؤشرات الكمية والنوعية التي سيعتمدها.





وتكمن المشاريع السبعة في :





- المشروع الوطني الأول: برنامج هيكلي لإصلاح الدولة واستكمال بناء اللامركزية.





- المشروع الوطني الثاني :هو إصلاح منظومة التربية و التعليم العمومي.





- المشروع الوطني الثالث: إصلاح منظومة الصحة العمومية





- المشروع الوطني الرابع: إنجاز التحول الرقمي





- المشروع الوطني الخامس : إنجاز النقلة الطاقية





- المشروع الوطني السادس : إصلاح المنظومة الفلاحية.





- المشروع الوطني السابع : اندماج طوعي ومعزز داخل افريقيا



