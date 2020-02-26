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الفخفاخ يقدّم سبعة مشاريع كبرى ويعلن عن أولويات حكومته

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:38 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أكد المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ، في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومته اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020، على أن حكومته ستعمل على تنفيذ مخطط يتضمن محاور الانتقال الاقتصادي والاجتماعي، ويرتكز على 7 مشاريع كبرى.

وقال أنه سيعود إلى البرلمان في موعد قريب، لتقديم تفاصيل البرنامج الذي قدم خطوطه العريضة اليوم، وسيقدم خطط العمل التي وضعت والمؤشرات الكمية والنوعية التي سيعتمدها.

وتكمن المشاريع السبعة في : 

- المشروع الوطني الأول: برنامج هيكلي لإصلاح الدولة واستكمال بناء اللامركزية.

- المشروع الوطني الثاني :هو إصلاح منظومة التربية و التعليم العمومي.

- المشروع الوطني الثالث: إصلاح منظومة الصحة العمومية

- المشروع الوطني الرابع: إنجاز التحول الرقمي

- المشروع الوطني الخامس : إنجاز النقلة الطاقية

- المشروع الوطني السادس : إصلاح المنظومة الفلاحية.

- المشروع الوطني السابع : اندماج طوعي ومعزز داخل افريقيا

كما أضاف الفخفاخ أثناء مداخلته، بأن هناك أولويات عاجلة تهم مواضيع حارقة بالنسبة للتونسيين، مؤكدا على أنه "إذا نالت هذه الحكومة ثقتكم، سنعمل ليلا نهارا وبأعلى نسق على هذه الأوليات" :

- الأولوية الأولى: مقاومة الجريمة والعبث بالقانون
- الأولوية الثانية: مقاومة غلاء الأسعار والتصدي للغش وتوفير متطلبات العيش الكريم
- الاولوية الثالثة : إنعاش الإقتصاد وحماية مؤسساتنا الصغرى والمتوسطة
- الاولوية الرابعة : تفكيك منظومة الفساد والتأسيس لثقافة مستدامة للنزاهة والتصدي لجميع منافذ العبث بالمال العام
- الاولوية الخامسة : تعبئة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2020
- الأولوية السادسة : المحافظة على قيمة عملتنا الوطنية و الحدّ من نسبة التضخم المستورد
- الاولوية السابعة : الإهتمام بملف الحوض المنجمي والفسفاط نظرا للأهمية القصوى للفسفاط
- الأولوية الثامنة و الاخيرة: ملفات عالقة شكلت معاناة شديدة لفئات نخص بالذكر منها عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب
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