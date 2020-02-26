إتحاد الكرة يخوض تجربة الفار فى طنطا الاثنين المقبل





خاطب الاتحاد المصرى لكرة نظيرة مجلس ادارة نادى طنطا الرياضي من اجل تجهيز مكان لوضع اجهزة الفار وتجربتها استعدادا للدورى الممتاز



وكانت ادارة طنطا قد ابدت استعدادها لاستقبال الاجهزة وعمل تجربة اختبار على هامش لقاء ودى سيجمع بين طنطا وفريق كوكا كولا الاثنين المقبل



ويختتم طنطا لقاءاته الودية استعدادا لاستئناف الدوري المصري بمواجهة المنصورة يوم الأحد المقبل وكوكاكولا يوم الاثنين 2/3