شاهد.. لحظة حضور السيسي جنازة مبارك وتقديم العزاء (فيديو)

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد المشير طنطاوي، بعد مشاركته في تشييع جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، لمثواه الأخير، وتقديمه واجب العزاء لأسرته وزوجته سوزان مبارك.





وجار الاستعداد لنقل الجثمان إلى الطائرة الهيلكوبتر، ثم التحرك إلى المقابر، تمهيدًا للدفن، وسط حضور مئات المواطنين ورجال الدولة، والوفود العربية.





وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة، وهو ما أعلنه نجله علاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الحكم ببرائته وأخيه جمال في قضية "التلاعب بالبورصة".







