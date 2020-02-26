أحمد رزق ضيف شرف مسلسل "القاهرة كابول"

يُشارك الفنان أحمد رزق في السباق الرمضاني المقبل كضيف شرف في مسلسل "القاهرة كابول".



ومسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، حنان مطاوع،فتحي عبد الوهاب، نور محمود، خالد الصاوي، ومن المقرر أن يبدأ رزق تصوير دوره خلال الأيام المقبلة.





وفي سياق آخر، انتهى الفنان أحمد رزق مؤخرًا من تصوير مسلسله الجديد "بخط الايد"، الذى يعرض حاليًا على قناة "DMC".



يشار أن مسلسل "بخط الإيد" ينتمى للدراما الطويلة ذات الـ 45 حلقة،وهو بطولة أحمد رزق،سوسن بدر،إيمان العاصي،صفاء جلال، ميرنا نور الدين،محمد حاتم،خالد كمال، محمد محمود،يسرا اللوزي، والمسلسل من تأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجي.