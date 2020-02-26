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قرار جديد من مدرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:29 م
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الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
محمد الصو
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قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، غلق مران الفريق اليوم وعدم دخول وسائل الإعلام استعدادًا لمواجهة الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي قرار المدير الفني من أجل رغبته في فرض مزيد من السرية على لاعبيه، ورفع حالة التركيز لديهم قبل المواجهة المرتقبة مع المارد الأحمر.

ويخوض الفريق الجنوب إفريقي، مرانه اليوم على ملعب بتروسبورت كما يخوض مرانه الرئيسي غدٍ الخميس على ملعب القاهرة الدولي، ثم يختتم تدريباته مجددًا على ملعب بتروسبورت.

ويحل صن داونز الجنوب إفريقي، ضيفًا على الأهلي مساء السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
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نادي الاهلي صن داونز الاهلى وصن داونز الاهلي اخبار الرياضة اليوم

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