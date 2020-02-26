اليونان تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة اليونانية، اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وذكرت وكالة رويترز، في إحصائية أن فيروس كورونا انتقل إلى نحو 28 دولة ومنطقة وأودى بحياة زهاء 24 شخصا.

وتصاعد القلق العالمي من انتشار فيروس كورونا خارج الصين بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأعلنت عدة دول فرضت قيودا على السفر إلى إيران بينما حثت أخرى مواطنيها على الابتعاد عن البلدان التي تسجل مستويات إصابة مرتفعة وقالت إنها ستفرض حجرا صحيا على الوافدين من تلك الدول.

وقد أعلنت الصين، أن الفيروس أودى الفيروس بحياة 2442 شخصا، وتسجيل 76936 حالة إصابة مما أثر على ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.