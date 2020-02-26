موقف بيكيه من الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة من المشاركة في المباراة المقبلة للفريق الكتالوني أمام ريال مدريد بالكلاسيكو.





ويحل برشلونة متصدر تريب الليجا ضيفًا على ريال مدريد مساء الأحد المقبل في كلاسيكو الأرض بقمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.





بيكيه تعرض للإصابة في الأنكل خلال مباراة فريقه أمس أمام نابولي قبل النهاية بدقائق قليلة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي انتهى على واقع التعادل الإيجابي ١-١.





وأكدت التقارير الصحفية بأن الإصابة بن تعوق بيكيه من المشاركة في الكلاسيكو وسيكون جاهزًا للمباراة التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو.