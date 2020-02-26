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إنجي على تستضيف نسرين طافش في برنامج "أسرار النجوم" غدًا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:06 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تستضيف الإعلامية والمذيعة إنجي على غداً الفنانه الشابة نسرين طافش فى برنامج أسرار النجوم الساعه الثامنة مساءاً على محطه وراديو نجوم FM 100.6.


يشار إلى أن نسرين طافش ممثلة سورية، ولدت في مدينة حلب، وهيا أبنه الشاعر الفلسطينى يوسف طافش ووالدتها من أصول جزائريه انتقلت للعيش في العاصمة السورية دمشق في عام 1999، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في عام 2008، بدأت التمثيل في مسلسل (ربيع قرطبة)، لتشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات مثل: (رجال تحت الطربوش، ربيع قرطبة، أهل الغرام، صدى الروح، السراب، صبايا، تحالف الصبار)، أيضًا لها العديد من المسرحيات مثل "العرس، التيه، كذا انقلاب".

جدير بالذكر أن أخر أعمالها فيلم نادى الرجال السرى مع كريم عبدالعزيز ويعرض لها الأن مسلسل ختم النمر وتجسد دور "مريم".
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