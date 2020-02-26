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من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:30 م
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موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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ضربت أزمة جديدة فريق صن داونز قبل مباراة الأهلي في مباراتي ذهاب وإياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورفض بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي فكرة مواجهة الأهلي على ملعب لوكاس موريبي الذي كان قد فاز عليه بخماسية نظيفة على القلعة الحمراء في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

أكد موسيماني لصحيفة تايمز لايف الجنوب إفريقية أن فريقه سيعاني أمام الأهلي إذا خاض اللقاء على ملعب لوكاس موريبي لسوء أرضيته.

وأضاف موسيماني: "لست راضيًا عن ملعب لوكاس موريبي ولا أصدق أن هذا هو ملعبنا.. العشب في الملعب طويل للغاية ويبدو وكأنه ملعبًا للرجبي ومن المستحيل أن تسير الكرة عليه بشكل طبيعي وفي أكثر من مرة الكرة تتوقف خلف اللاعبين".

وواصل: "العشب الطويل والثقيل يعطل عملنا ولا يمكن أن نواجه الأهلي مجددًا على هذا الملعب فلدينا لاعبون يمتلكون سرعات كبيرة ونحن نجيد نقل الكرة وهذا العشب لن يساعدنا.. هذه أرضية سيئة".

وتابع: "إذا لم نحرك الكرة بسرعة أمام الأهلي فإننا سنلعب ضد أنفسنا لذلك سأتحدث مع المسئولين فلا نستطيع اللعب على أرضية كهذه أمام فريق كبير كالأهلي".

ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل في القاهرة بذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، قبل إقامة لقاء العودة يوم 7 مارس المقبل في جنوب إفريقيا.

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