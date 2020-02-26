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الرئيس الموريتاني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في استقباله

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:57 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وصل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم الأربعاء.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد "الوزير المرافق"، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع بن زبن المطيري، والقائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي عالي ولد سيدي عالي، ومندوب عن المراسم الملكية.

وتعتبر هذه أول زيارة للرئيس المريتاني الغزواني للسعودية منذ توليه السلطة في أغسطس الماضي، وثاني زيارة للخليج العربي بعد زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة مطلع الشهر الجارى.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، أكد ثقته فى القضاء على الإرهاب فى الساحل الإفريقى، وقال الرئيس غزواني - في مؤتمر صحفي في ختام قمة الساحل الإفريقى، التى تولى رئاستها الدورية - إنه واثق من نجاح مجموعة الخمس في الساحل من القضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة وتحقيق تنمية متوازنة.

ودعا المجتمع الدولي والشركاء إلى الوفاء بالتزاماتهم حتى تتحقق ثنائية الأمن والتنمية في شبه المنطقة، محذرا من مخاطر عدم وجود حل سريع للأزمة الليبية.
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الكلمات المفتاحية

موريتانيا زيارة الرياض الرئيس

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