حكومة بوروندي تقتل 22 شخصا في أعمال عنف قبل الانتخابات

اعترفت حكومة بوروندي، يوم الثلاثاء، بأنها قتلت ما لا يقل عن 22 شخصًا "بالخطأ" في التلال المطلة على مدينة بوجمبورا الرئيسية منذ الأسبوع الماضي، فيما وصفته بالعنف المرتبط بانتخابات رئاسية مقررة في مايو.

اعترفت حكومة بوروندي، يوم الثلاثاء، بأنها قتلت ما لا يقل عن 22 شخصًا "بالخطأ" في التلال المطلة على مدينة بوجمبورا الرئيسية منذ الأسبوع الماضي، فيما وصفته بالعنف المرتبط بانتخابات رئاسية مقررة في مايو.

وقالت السلطات، إن اثنين من أفراد قوة الشرطة قتلا وتم القبض على ستة مهاجمين. وحسب وكالة "رويترز"، قدموا القليل من التفاصيل حول طبيعة الاضطرابات.

وقالت السلطات، إن اثنين من أفراد قوة الشرطة قتلا وتم القبض على ستة مهاجمين. وحسب وكالة "رويترز"، قدموا القليل من التفاصيل حول طبيعة الاضطرابات.

وقال المتحدث باسم الشرطة، بيير نكوريكيا، على محطة البث الوطنية لبوروندي RTNB: "استغل المخالفون هذه الفترة الانتخابية معتقدين أن الناس سيصرف انتباههم. يجب أن يبقى السكان هادئين لأن ضباط الأمن يكفلون أمنهم".

وقال المتحدث باسم الشرطة، بيير نكوريكيا، على محطة البث الوطنية لبوروندي RTNB: "استغل المخالفون هذه الفترة الانتخابية معتقدين أن الناس سيصرف انتباههم. يجب أن يبقى السكان هادئين لأن ضباط الأمن يكفلون أمنهم".