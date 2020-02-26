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حكومة بوروندي تقتل 22 شخصا في أعمال عنف قبل الانتخابات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:39 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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اعترفت حكومة بوروندي، يوم الثلاثاء، بأنها قتلت ما لا يقل عن 22 شخصًا "بالخطأ" في التلال المطلة على مدينة بوجمبورا الرئيسية منذ الأسبوع الماضي، فيما وصفته بالعنف المرتبط بانتخابات رئاسية مقررة في مايو.

وقالت السلطات، إن اثنين من أفراد قوة الشرطة قتلا وتم القبض على ستة مهاجمين. وحسب وكالة "رويترز"، قدموا القليل من التفاصيل حول طبيعة الاضطرابات.

وقال المتحدث باسم الشرطة، بيير نكوريكيا، على محطة البث الوطنية لبوروندي RTNB: "استغل المخالفون هذه الفترة الانتخابية معتقدين أن الناس سيصرف انتباههم. يجب أن يبقى السكان هادئين لأن ضباط الأمن يكفلون أمنهم".

لقد عانت بوروندي، التي لها تكوين عرقي مماثل لرواندا المجاورة، من عقود من العنف العرقي والسياسي، بما في ذلك حرب أهلية في الفترة 1993-2005 قتل فيها 300,000 شخص، معظمهم من المدنيين.

ستختار الانتخابات في مايو خليفة للرئيس بيير نكورونزيزا، زعيم المتمردين السابق الذي تولى السلطة منذ عام 2005. شهدت فترات ولايته الثلاث عنفًا متهمًا واتهامات دولية لانتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما تنفيه حكومته.

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