قائد نابولي ينذر برشلونة

وصف قائد نابولي الإيطالي لورينزو إنسيني، التعادل 1-1 أمام برشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سان باولو بـ"المرير".









وأوضح إنسيني في تصريحات تليفزيونية لشبكة سكاي سبورتس عقب اللقاء: "إنه تعادل مرير، لأننا قدمنا مباراة كبيرة، وبلذنا مجهوداً كبيراً داخل الملعب، الآن علينا التفكير في البطولة لأننا يجب أن نستمر بنفس الأداء الطيب".









وأضاف القائد في تصريحاته: "مواجهة (الأرجنتيني ليونيل) ميسي وبرشلونة للمرة الأولى كانت مثيرة، أشعر بالأسف للنتيجة لأننا كنا نريد الفوز، ولكن ما زالت أمامنا مباراة الإياب".









وحول الغيابات في صفوف "البلاوغرانا" في مباراة الإياب، على ملعب كامب نو في 18 مارس (آذار) المقبل، والمتمثلة في الثنائي سرجيو بوسكيتس والتشيلي أرتورو فيدال للإيقاف، بعد حصول الأول على بطاقة صفراء، والثاني بطرد ببطاقتين صفراوين، قلل إنسيني من تأثر الفريق الكاتالوني بها.









وقال في هذا الصدد: "برشلونة لديه لاعبين آخرين أقوياء، علينا أن نذهب هناك لتقديم مباراة كبيرة أخرى، والمخاطرة أكثر، ومحاولة التأهل".









ويتعين على كتيبة المدرب جينارو غاتوزو الفوز أو التعادل بأكثر من هدف من أجل اقتناص بطاقة التأهل لدور الثمانية من قلب كامب نو.



