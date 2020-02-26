Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدرب صن داونز يرفض مواجهة الأهلي على "ملعب الخماسية"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:54 م
Advertisements
الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
الفجر الرياضي
Advertisements
رفض بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي فكرة مواجهة الأهلي على ملعب لوكاس موريبي الذي كان قد فاز عليه بخماسية نظيفة على القلعة الحمراء في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني لصحيفة تايمز لايف الجنوب إفريقية إن فريقه سيعاني أمام الأهلي إذا خاض اللقاء على ملعب لوكاس موريبي لسوء أرضيته.

وأضاف موسيماني: "لست راضيًا عن ملعب لوكاس موريبي ولا أصدق أن هذا هو ملعبنا.. العشب في الملعب طويل للغاية ويبدو وكأنه ملعبًا للرجبي ومن المستحيل أن تسير الكرة عليه بشكل طبيعي وفي أكثر من مرة الكرة تتوقف خلف اللاعبين".

وواصل: "العشب الطويل والثقيل يعطل عملنا ولا يمكن أن نواجه الأهلي مجددًا على هذا الملعب فلدينا لاعبون يمتلكون سرعات كبيرة ونحن نجيد نقل الكرة وهذا العشب لن يساعدنا.. هذه أرضية سيئة".

وتابع: "إذا لم نحرك الكرة بسرعة أمام الأهلي فإننا سنلعب ضد أنفسنا لذلك سأتحدث مع المسئولين فلا نستطيع اللعب على أرضية كهذه أمام فريق كبير كالأهلي".

ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل في القاهرة بذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، قبل إقامة لقاء العودة يوم 7 مارس المقبل في جنوب إفريقيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي صن داونز الاهلي وصن داونز في دوري ابطال افريقيا الاهلى وصن داونز الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 16 ساعة

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. انهيار أحد محبي مبارك في محيط مسجد المشير

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أرسنال يبيع أوباميانج

منذ أقل من ساعة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. هتافات وزحام المواطنين يمنع بدء جنازة مبارك (فيديو)

منذ 35 دقيقة

قائد نابولي ينذر برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ ساعة و 10 دقيقة

رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

مدرب صن داونز يرفض مواجهة الأهلي على "ملعب الخماسية"

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"التصويب" سلاح لاسارتي أمام صن داونز

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لموقعة صن داونز

تعليق ناري من مدرب صن دوانز عن موقعة الأهلي

تايم سبورت تتعاقد مع قاهر الأهلي

بيتسو موسيماني.. لا تغييرات إلا في 75 وحلم كبير مع بطل شمال إفريقيا

عكس الاتجاه.. بيتسو موسيماني: الأهلي "المضغوط" لم يحترمنا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

عاجل.. هتافات وزحام المواطنين يمنع بدء جنازة مبارك (فيديو)

12:46 م

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

11:03 ص

شاهد.. انهيار أحد محبي مبارك في محيط مسجد المشير

10:44 ص

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status