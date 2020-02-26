المصريون يودعون "مبارك" وجمال يحمل جثمانه

أذاع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، لقطات من داخل مسجد المشير طنطاوي، عقب صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والمشيعين يبكون ويهتفون: "لا إله إلا الله، مع السلامة يا ريس".





وظهر بالفيديو جمال مبارك، يحمل جثمان والده داخل مسجد المشير طنطاوي.





وتشيع القاهرة اليوم، جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بحضور قيادات الدولة المصرية، ووفود من عدة دول.



