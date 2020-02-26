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المصريون يودعون "مبارك" وجمال يحمل جثمانه
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:53 م
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رقية جمال
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أذاع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، لقطات من داخل مسجد المشير طنطاوي، عقب صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والمشيعين يبكون ويهتفون: "لا إله إلا الله، مع السلامة يا ريس".
وظهر بالفيديو جمال مبارك، يحمل جثمان والده داخل مسجد المشير طنطاوي.
وتشيع القاهرة اليوم، جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بحضور قيادات الدولة المصرية، ووفود من عدة دول.
كانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية "التلاعب بالبورصة".
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