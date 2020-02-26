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كورة لايف بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء 26-2-2020 في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:45 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل مانشستر سيتي الإنجليزي الطامح دوماً إلى مجد قاري على ريال مدريد الإسباني صاحب السمعة الخارقة في دوري أبطال أوروبا بعد تتويجه بلقب 13 نسخة، الأربعاء في ذهاب ثمن النهائي على ملعب "سانتياغو برنابيو".

ولطالما أمل سيتي في الاقتداء بمسار ريال مدريد القاري، خصوصاً وأنه يملك القدرة المالية والفنية لمقارعة الكبار، بيد أنه اكتفى بنجاح محلي في السنوات الأخيرة وإخفاقات أوروبية.

وفيما أحرز "سيتيزنز" لقب الدوري المحلي ثلاث مرات والكأس خمس مرات، تخطى الدور ربع النهائي في دوري الأبطال في مناسبة يتيمة، عندما بلغ نصف النهائي في 2016 حيث خسر أمام.. ريال مدريد!

في المقابل، تخلى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن زعامة الليغا في السنوات الأخيرة لغريمه التاريخي برشلونة، لكنه عوّض عن مشواره المحلي المخيب (لقب واحد في الدوري في سبع سنوات) بهيمنة كاسحة على دوري الأبطال، حيث توّج أربع مرات في المواسم الست الماضية.

ومن المؤكد أنّ النجاح الكبير للفريق الملكي في أوروبا يعود لنجاعة مهاجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات والراحل الموسم الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي. لكنّ تشكيلة سيتي المدعوم مالياً من دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تقل أهمية ونوعية، وقد أثبتت ذلك في الدوري الإنجليزي الشديد التنافس، باستثناء موسم 2020.

ولطالما اتُهم غوارديولا برضوخه أمام الأندية الكبرى في القارة العجوز، بيد أنّ قحط سيتي الأوروبي مستمر منذ تسع سنوات فيما الكاتالوني يقوده منذ ثلاثة مواسم فقط.

ريال مدريد و مانشستر سيتي الساعة 10 علي قناة 1
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