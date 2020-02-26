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شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:45 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بث مباشر لإستضافة ريال مدريد فريق “مانشستر سيتي” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 26-2-2020 في إطار منافسات ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق التونسي “عصام الشوالي ”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، بإدارة من الحكم الإيطالي “دانييلي أورساتو”.

يستضيف ريال مدريد فريق مانشستر سيتي اليوم الأربعاء على ملعب الأول “سانتياجو بيرنابيو”، ضمن منافسات دور الذهاب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.


 
وسيسعى الفريق الملكي إلى تحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب النتائج السيئة التي يحققها الفريق خلال الأسابيع القليلة الماضية في الدوري الإسباني، حيث خسر صدارة جدول ترتيب الدوري لصالح “برشلونة“.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، خسر ريال مدريد جهود نجم الفريق “إيدين هازرد” حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الفريق الأخيرة في الليجا الإسبانية امام “ليفانتي“.

على الجانب الآخر يدخل فريق مانشستر سيتي المباراة بدون غيابات بإستثناء “ساني”، وسيسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب “سانتياجو برنابيو” من أجل تسهيل مهمة مباراة الإياب على ملعب الإتحاد في 17 مارس القادم.

وتاريخيًا تواجه الفريقان في 4 مباريات، مبارتين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2012، وانتصر ريال مدريد في مباراة الذهاب على ملعبه وتعادل (1-1) على ملعب مانشستر سيتي، وفي نفس البطولة عام 2016 تواجه الفريقان في نصف النهائي وفاز ريال مدريد في مباراة الذهاب على ملعبه بهدف مقابل لا شئ، وتعادل سلبيًا في مباراة الإياب ليتأهل إلى النهائي ويحقق البطولة الحادية عشر في تاريخه.

ريال مدريد و مانشستر سيتي الساعة 10 علي قناة 1
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