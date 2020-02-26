بدون تقطيع مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة

يواجه جوارديولا عقبة حقيقية تدعى "زيدان"، ذلك المدرب الذي لم يخسر أي دور إقصائي في دوري أبطال أوروبا، منذ إشرافه على تدريب ريال مدريد عام 2016، ليقود الفريق لتحقيق ثلاثية تاريخية أعوام 2016 و 2017 و 2018.





من جهته، لم يحقق جوارديولا لقب دوري الأبطال منذ خروجه من برشلونة عام 2012، حيث يعود آخر لقب له لعام 2011، ولازمه الفشل الأوروبي مع بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، رغم إكتساحه المحلي.





ولم تجمع المدربان أي مواجهة مباشرة سابقة سوى مباراة ودية في الكأس الدولية للأبطال، لكن جوارديولا واجه زيدان حينما كان الأخير مساعداً لكارلو أنشيلوتي، وخرج البايرن بشكل مهين أمام النادي الملكي.





وحصل زيدان على لقب وحيد للدوري الإسباني موسم 2016/2017، لكن كل شئ يتحول بمجرد سماع نشيد دوري أبطال أوروبا في ملعب سانتياجو بيرنابيو.





ولا يبدو ريال مدريد في أفضل حالاته في الوقت الحالي، بعد أن تنازل للصدارة لغريمه برشلونة، بعد الخسارة أمام ليفانتي، إلا أن مباراة الليلة ستكون خارج كل الحسابات.









ستكون مباراة ريال مدريد الإسباني وضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي يوم غد الأربعاء الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، امتحاناً عسيراً لكتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي فقد صدارته بالدوري وفقد نجمه هازار للإصابة.





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ريال مدريد و مانشستر سيتي الساعة 10 علي قناة 1