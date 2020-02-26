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"الإنتاج الحربي" ينظم معرض للشاحنات "ماز"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:51 م
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بوابة الفجر
كريم وزيري
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تنظم وزارة الإنتاج الحربي اليوم الأربعاء معرض للشاحنات "ماز " بمقر قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام، بحضور عدد من القيادات بوزارة الإنتاج الحربي والقوات المسلحة ووزارة التموين وبعض الشركات والجهات والمؤسسات التصنيعية بالمحافظات.

ويتم خلال المعرض عرض الشاحنات " ماز" بطرازاتها المختلفة بهدف تسويقها للشركات والجهات والمؤسسات المختلفة التى تستخدم هذا النوع من الشاحنات وتبادل الإمكانيات الفنية والتكنولوجية مع الشركات المصنعة للشاحنات لتطوير هذه الصناعة فى مصر، كما يعد المعرض فرصة لتوقيع العقود والشراكات مع الشركات والجهات المختلفة العاملة في هذا المجال.

والجدير بالذكر أن الشاحنات " ماز" يتم تصنيعها بمصنع حلوان للآلات والمعدات ( مصنع ٩٩٩) الحربي بالتعاون مع شركة "ماز" البيلاروسية، حيث يتم نقل التكنولوجيا البيلاروسية فى مجال تصنيع الشاحنات لـ(مصنع٩٩٩) الحربي وزيادة نسب المكون المحلى لها فى التصنيع من خلال الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتوفره به، وذلك بهدف سد احتياجات السوق المحلي وتوطين هذه الصناعة في مصر بأحدث التكنولوجيات العالمية.
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الكلمات المفتاحية

معرض شاحنات ماز الإنتاج الحربي

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