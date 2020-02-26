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مطران سبيطة ينعي كهنة مدينة الناصرة في رحيل الأب الايكونوموس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:46 م
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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نعى المطارن عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، ابن الناصرة الايكونوموس الدكتور يوحنا شاما.

وسيتم تشييع جثمانه يوم غد الخميس في كنيسة البشارة للروم الارثوذكس في الناصرة ومن ثم سيدفن الجثمان في مدافن الكهنة خلف الكنيسة.

وقال في برقيته: "من القدس الشريف نبعث الى مدينة البشارة برسالة تعزيتنا لابناء رعيتنا الذين سيفتقدون هذا الكاهن الجليل.

نعزي الخورية سمر واولاده رجا،جوان ونور كما ونعزي والدة الفقيد المربية سميرة واخوته مجيد ومجدي واخواته ايفون وجانيت وفيرا وسناء ونهلة ولوريت وسلفيا ومرسيل.

كما ونعزي عائلة شاما الكريمة وآل فرح واقرباءهم وانسباءهم في البلاد والخارج.

نسأل الله الراحة الابدية لفقيد كنيستنا ولفقيد الناصرة الاب يوحنا شاما.

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مطارنة أقباط أساقفة سبسطية

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