تامر عبد المنعم: تشييع جنازة مبارك في الثانية ظهرًا

كشف الفنان تامر عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تشييع جنازة الرئيس الأسبق مبارك، في الثانية ظهرًا، مؤكدًا على أن الرئيس السيسي سيشارك في الجنازة.





وأوضح "عبد المنعم"، أن هناك تدافع شديد داخل المسجد مع ترديد لا إله إلا الله حسني مبارك حبيب الله، وتم الانتهار من صلاة الجنازة، وبدأت الوفود الرسمية تصل.



