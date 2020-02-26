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تامر عبد المنعم: تشييع جنازة مبارك في الثانية ظهرًا
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:46 م
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رقية جمال
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كشف الفنان تامر عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تشييع جنازة الرئيس الأسبق مبارك، في الثانية ظهرًا، مؤكدًا على أن الرئيس السيسي سيشارك في الجنازة.
وأوضح "عبد المنعم"، أن هناك تدافع شديد داخل المسجد مع ترديد لا إله إلا الله حسني مبارك حبيب الله، وتم الانتهار من صلاة الجنازة، وبدأت الوفود الرسمية تصل.
وأكد أن قداسة البابا وبعض الوزراء وصلوا إلى المسجد، وهناك اصطفاف مدني كبير واصطفاف لضباط الامن، ورجال مراسم الجنازة العسكرية يجروا استعداداتهم الآن.
ونوه، بأنه لم يتبقى مع جثمان الرئيس الراحل سوى نجليه وحفيده، مشددًا على أن نجلي الرئيس صافحوا جميع الحضور، منوهًا بأنه قدم واجب العزاء للسيدة سوزان مبارك، وهي في وضع صعب.
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