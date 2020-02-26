وزراء الرياضة والسياحة والاستثمار يؤدون القسم أمام الملك سلمان (صور)

أدى وزراء الرياضة والسياحة والاستثمار القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.



ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أدى القَسَم، كل من: الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، قائلين: (بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).



ثم تشرّفوا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.



حضر أداء القَسَم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.





