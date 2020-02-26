Advertisements
Advertisements
Advertisements

روسيا تتهم تركيا بمساعدة المقاتلين الأجانب على دخول ليبيا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، بأن روسيا، اتهمت تركيا، اليوم الاربعاء، بمساعدة المقاتلين الأجانب على العبور إلى ليبيا، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وقد كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتصريح عابر، صراحة أطماع أنقرة في ليبيا، بعد الدعم المثير للجدل الذي يقدمه البلد لحكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة.

ونقلت صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان قوله، يوم الجمعة 21 فبراير، أن تركيا ستدعم حكومة طرابلس من أجل فرض "السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.

وخلال اجتماع مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، قال أردوغان إن تركيا مستمرة في الوقوف إلى جانب حكومة طرابلس التي يرأسها فائز السراج، علما أنها تعتمد على ميليشيات متطرفة، تحصل على دعم تركيا عبر آلاف المرتزقة الذين ترسلهم أنقرة من سوريا.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 17 ساعة

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 15 ساعة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. انهيار أحد محبي مبارك في محيط مسجد المشير

منذ ساعتين

رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك

منذ أقل من ساعة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. لحظة وصول جثمان مبارك إلى مسجد المشير

منذ أقل من ساعة

لامبارد يوجه رسالة للاعبي تشيلسي بعد فضيحة بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ 36 دقيقة

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

11:03 ص

شاهد.. انهيار أحد محبي مبارك في محيط مسجد المشير

10:44 ص

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

09:34 ص

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status