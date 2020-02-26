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روسيا تتهم تركيا بمساعدة المقاتلين الأجانب على دخول ليبيا
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:22 م
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مـحــمد حســــــــــين
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، بأن روسيا، اتهمت تركيا، اليوم الاربعاء، بمساعدة المقاتلين الأجانب على العبور إلى ليبيا، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
وقد كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتصريح عابر، صراحة أطماع أنقرة في ليبيا، بعد الدعم المثير للجدل الذي يقدمه البلد لحكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة.
ونقلت صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان قوله، يوم الجمعة 21 فبراير، أن تركيا ستدعم حكومة طرابلس من أجل فرض "السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.
وخلال اجتماع مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، قال أردوغان إن تركيا مستمرة في الوقوف إلى جانب حكومة طرابلس التي يرأسها فائز السراج، علما أنها تعتمد على ميليشيات متطرفة، تحصل على دعم تركيا عبر آلاف المرتزقة الذين ترسلهم أنقرة من سوريا.
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