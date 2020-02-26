نجلي مبارك يتلقيان العزاء من كبار الشخصيات والمسئولين بمسجد المشير

أذاع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، لقطات لتلقي علاء وجمال مبارك، واجب العزاء من كبار الشخصيات والمسئولين بمسجد المشير طنطاوي.





هذا وتشيع في القاهرة، ظهر اليوم، جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من عدة دول.



