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نجلي مبارك يتلقيان العزاء من كبار الشخصيات والمسئولين بمسجد المشير
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:36 م
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رقية جمال
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أذاع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، لقطات لتلقي علاء وجمال مبارك، واجب العزاء من كبار الشخصيات والمسئولين بمسجد المشير طنطاوي.
هذا وتشيع في القاهرة، ظهر اليوم، جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من عدة دول.
وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية "التلاعب بالبورصة".
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