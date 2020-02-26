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"المجتمعات العمرانية": تخصيص 5 قطع أراضٍ لإقامة جامعات بـ5 مدن

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:31 م
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بوابة الفجر
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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 5 قطع أراضٍ بمدن (أسيوط الجديدة، بمساحة 15 فداناً – برج العرب الجديدة، بمساحة 10 أفدنة – 6 أكتوبر الجديدة، بمساحة 9.6 فدان – طيبة الجديدة، بمساحة 30 فداناً – شرق بورسعيد "سلام"، بمساحة 12 فداناً)، لإقامة جامعات تكنولوجية، بنظام نقل الأصول لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وقال عاصم الجزار: وافق مجلس إدارة الهيئة أيضاً على تخصيص 6 قطعٍ أراض بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة إجمالية نحو 4 أفدنة، وتشمل، قطعة الأرض رقم (S5-5) بمساحة 1696 م2 بالمنطقة الخامسة بالحى الثانى بالتجمع الخامس، بنشاط تجارى، وقطعة الأرض رقم (G1) بمساحة 4523.96م2 بمنطقة (G) بالقطاع الرابع بمركز المدينة، بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات، وقطعة الأرض رقم (42) بمساحة 8038.86 م2، بمركز خدمات التجمع الخامس، بنشاط جراج متعدد الطوابق، ويُسمح بنشاط تجارى بالدور الأرضى، وقطعة الأرض رقم (2) بمساحة 600م2، بمنطقة امتداد الأندلس، بنشاط مجمع مخابز، وقطعتى الأرض رقمى (368 – 366) بمساحة 541.67 م2 لكل قطعة، بالقطاع الثالث بمركز المدينة، بنشاط تجارى.

وأضاف وزير الإسكان، أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص 4 قطع أراضٍ بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة إجمالية نحو 21 فداناً، وتشمل، قطعة الأرض رقم 16 بمساحة 13624.6 م2، بالمنطقة الصناعية جنوب A6، لإقامة مصنع، وجزء من قطعة الأرض رقم 1، بمساحة 52328.1 م2، بالمنطقة المحصورة بين A5–A6، لإقامة مصنع، وقطعة الأرض رقم 41 بمساحة 2040 م2 بمركز المدينة، بالمرحلة ثانية، بنشاط تجاري إداري، وقطعة الأرض بمساحة 20000م2، بمنطقة المدافن.

وأشار الوزير إلى أن المجلس وافق على تخصيص 7 قطع أراضٍ بمدينة الشروق، بمساحة إجمالية نحو 74 فداناً، وتشمل، قطعتى الأرض رقمى (4،5) كقطعة واحدة بمساحة (3392 م2) تقريبا، بنشاط تجارى، بمركز خدمات المجاورة (أ2) بالحى الثانى، وقطعة الأرض رقم (31) بمساحة (3200 م2) تقريبا، بنشاط تجارى إدارى، بمركزالمدينة (1)، وتعديل تخطيط منطقة الميكرويف بضم قطع الأراضى أرقام  (50،49،48،47) على طريق القاهرة السويس بمدينة الشروق، وتخصيصها بعد الضم بإجمالى مساحة (71.735 فدان)، بنشاط طبى تعليمى، وعمرانى متكامل.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعتى الأرض (رقم (73/) بالمنطقة الشمالية الشرقية بالحزام الأخضر، بنشاط زراعى – ورقم (5) بمنطقة الأمن الغذائي)، بمدينة السادات، وقطعة الأرض بمساحة حوالي 104.15 فدان الكائنة بالحي الثاني، بمدينة ناصر الجديدة، بنشاط عمرانى متكامل، وقطعة الأرض رقم 15 بالمنطقة الصناعية الخامسة (ج)، بمدينة برج العرب الجديدة، بمساحة 37 ألف م2، لإقامة مشروع صناعي، وقطعة الأرض بمساحة حوالي 2396.31 م2، بالمنطقة الكائنة بالقطعة رقم (20)، بالمركز الرئيسي بمدينة طيبة الجديدة، لإقامة فرع لبنك القاهرة.

كما وافق مجلس الإدارة على تقسيم القطعة رقم (12) بمساحة (7833م2) بمنطقة المركز الرئيسي بمدينة الصالحية الجديدة، لـ3 قطع - القطعة رقم "12/1" بمساحة 1222م2، كمقر لفرع بنك التعمير والإسكان، وتعديل نشاط قطعة الأرض رقم 8  جنوب المجاورة الثانية بالحي الثاني، بمدينة دمياط الجديدة، بمساحة حوالي 436 م2 من تجاري إداري إلي نشاط (بنك مصرفي)، لإقامة فرع لبنك مصر، وقطعة الأرض رقم (1) بالمنطقة الصناعية الجديدة، بمدينة الفيوم الجديدة، بمساحة 51.2 فدان، بنظام نقل الأصول للهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإقامة مجمع صناعى.

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