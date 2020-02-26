أردوغان يهدد القوات السورية في إدلب





وتسيطر روسيا على المجال الجوي وتقصف المتمردين الذين تدعمهم تركيا بشكل يومي لدعم هجوم من قبل قوات الحكومة السورية.



وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، بأنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق كامل بشأن عقد قمة مقترحة في الخامس من مارس مع روسيا وفرنسا وألمانيا بشأن الصراع في إدلب في سوريا ولكنه قد يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذلك التاريخ. حسبما ذكرت وكالة رويترز.





صرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الأربعاء، بأن تركيا تعتزم دفع قوات الحكومة السورية بعيدًا عن مراكز المراقبة العسكرية في منطقة ادلب بشمال غرب سوريا بحلول نهاية فبراير رغم التقدم الذي أحرزته القوات الحكومية المدعومة من روسيا.وفي خطاب أمام المشرعين في حزب العدالة والتنمية، أعلن أردوغان إنه يأمل في حل مشكلة استخدام المجال الجوي في إدلب شمال غرب سوريا قريبًا.