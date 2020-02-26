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محمد الدوسري يكرم في مهرجان "قرطاج للفنون" مارس المقبل

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:25 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يكرم الكاتب والشاعر محمد الدوسري في مهرجان " قرطاج للفنون" الذي يقام بتونس علي مجموعة أعماله الكتابية الأخيرة والتي نشرها في تونس وسورية وبعض بلدان الوطن العربي وحققت نجاحا كبيرا عند الجمهور العربي في عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ .

ويقام هذا المهرجان للسنة الأولي في موسمه الجديد بتكريم عدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي في الوطن العربي علي تميزهم وتألقهم في العام الماضي ويطرح المهرجان هذا العام في دورته الجديدة أفكار بروح مختلفة عن المعتاد ويضم نخبة كبيرة من نجوم الوطن العربي في التأليف والفن والغناء.

يأتي هذا التكريم بعد سلسلة من النجاحات التي حققها محمد الدوسري في الكتابة والتأليف وحصوله علي جوائز عديدة في المهرجانات الأدبية والتي تحظي بدعم من رجال الأدب في الوطن العربي ونال شهرة واسعة بينهم لذلك يحرص الدوسري التواجد بين المحافل الدولية والأدباء.
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