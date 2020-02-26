"الأورمان" تجري 9900 عملية عيون بمحافظة قنا

قال أحمد حسن، مسؤول إدارة العيون لجمعية الأورمان، إن الجمعية نجحت وحتى الآن بمحافظة قنا في إجراء 9900 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 5210 نظارة طبية لغير القادرين.



وأوضح، أنه ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة، قامت الجمعية خلال شهر فبراير بإجراء 59 عملية جراحية لأهالي محافظة قنا، حيث تقوم بتوقيع الكشف الطبي على الأهالي في قراهم وصرف العلاج الدوائي لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تمامًا دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله.



وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية، أن الأورمان تقوم بتوقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة (مركز أبو تشت -فرشوط -نجع حمادي -دشنا -الوقف – قنا-نقادة -قفط ومركز قوص)، وأن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا وفي أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

