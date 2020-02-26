وزارة التعليم تعلن الجدول المقترح للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، الجدول المقترح لامتحانات الثانوية العامة العام الدراسي 20192020، وذلك في مبدأ من الشفافية أمام الطلاب.



ووفقًا للمُقترح، تبدأ الامتحانات الأحد 762020 باختباري اللغة العربية والتربية الدينية، الاقتصاد والاحصاء يوم الثلاثاء 962020 ثم اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 1162020، وتنتهي الامتحانات بالرياضيات البحته، السبت 472020.



