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الموعد والمكان | كل ما تريد معرفته عن عزاء حسني مبارك الرئيس الأسبق

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:18 م
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عزاء حسني مبارك
عزاء حسني مبارك
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عزاء حسني مبارك.. توفى الرئيس الاسبق لجمهورية مصر العربية، محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، بعدما تدهورت حالته الصحية، إثر عملية قد اجراها منذ أيام، ليرحل عن عمر يناهز الـ91 عامًا بعد تدهور حالته الصحية.

عزاء حسني مبارك وجنازة عسكرية

وسيقام عزاء حسني مبارك عقب الجنازة العسكرية، التي ستجرى له، حسبما أعلنت القوات المسلحة، والتي نعت الرئيس الأسبق مبارك، كأحد أبناء المؤسسة العسكرية وابن من أبنائها، الذين حاربوا من أجل رفعة وكرامة الوطن.

أين سيكون عزاء حسني مبارك

وينتظر الكثير من المصريين معرفة موعد عزاء حسني مبارك الرئيس الأسسبق لجمهورية مصر العربية، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة، في مستشفى المعادي العسكري، بعدما تدهورت حالته الصحية، بعد صراع طويل مع المرض.

موعد عزاء حسني مبارك والجنازة

وتشيع جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك اليوم الأربعاء الموافق الـ25 من فبراير 2020، بعد صلاة الظهر، حسبما أبلغ أحد العاملين بمقابر عائلة مبارك، ومن المفترص أن يحضر الجنازة ملوك ورؤساء عرب واجانب في جنازة عسكرية مهيبة.

مكان عزاء حسني مبارك

وأعلنت عائلة مبارك ، عن إقامة عزاء حسني مبارك في مسقط رأسه بكفر المصيلحة التابع لمركز شبين بمحافظة المنوفية، من اليوم، حيث أقام الأهالي سرادق للعزاء.

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