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تعرف على تفاصيل زيارة بطريرك الكاثوليك لروما
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:20 م
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ماريان عيد
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وصل مساء أمس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، إلى أرض الوطن، عائدا من إيطاليا، بعد انتهاء جولته الرعاوية لدولة الفاتيكان.
وتوجه نيافة بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى العاصمة الإيطالية روما يوم 6 فبراير، ليبدأ الجولة الرعوية المتضمنة عدد من الأنشطة الرعوية واللقاءات مع رموز الكنيسة الكاثوليكية بروما.
وخلال زيارته إلى روما التقى صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك مع نيافة الكاردينال أنجلو دي دوناتيس، الكاردينال النائب لقداسة البابا فرنسيس لأيبارشية روما، ودار الحوار حول رعاية الأقباط الكاثوليك الموجودة بروما، وأهم العلاقات بين الإيبارشية بروما وبطريركية الأقباط الكاثوليك.
كما زار الأنبا إبراهيم إسحق، كنيسة الأقباط الكاثوليك المصرية بميلانو، حيث ترأس القداس الإلهي بمشاركة الراعي الأب يؤانس وشعب الرعية، والتقى مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، خلال مؤتمر: "منطقة المتوسط..حدودو السلام"، الذي دعا إليه مجلس الأساقفة الإيطاليين، في مدينمة باري الإيطالية.
وتخللت هذه الجولة زيارة عددًا من أبناء الكنائس القبطية في مختلف المدن الإيطالية، كما تزامنت هذه الزيارة مع فاعليات مؤتمر السلام التي تضم دول بلاد البحر الأبيض المتوسط، المنظم من قِبل مجلس الأساقفة الإيطالي.
ويشارك صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم في المؤتمر، ممثلا عن صاحب الغبطة عن الكنيسة الكاثوليكية المصرية.
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