تعرف على تفاصيل زيارة بطريرك الكاثوليك لروما

وصل مساء أمس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، إلى أرض الوطن، عائدا من إيطاليا، بعد انتهاء جولته الرعاوية لدولة الفاتيكان.





وتوجه نيافة بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى العاصمة الإيطالية روما يوم 6 فبراير، ليبدأ الجولة الرعوية المتضمنة عدد من الأنشطة الرعوية واللقاءات مع رموز الكنيسة الكاثوليكية بروما.



