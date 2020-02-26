Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على تفاصيل زيارة بطريرك الكاثوليك لروما

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
وصل مساء أمس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، إلى أرض الوطن، عائدا من إيطاليا، بعد انتهاء جولته الرعاوية لدولة الفاتيكان.

وتوجه نيافة بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى العاصمة الإيطالية روما يوم 6 فبراير، ليبدأ الجولة الرعوية المتضمنة عدد من الأنشطة الرعوية واللقاءات مع رموز الكنيسة الكاثوليكية بروما.

وخلال زيارته إلى روما التقى صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك مع نيافة الكاردينال أنجلو دي دوناتيس، الكاردينال النائب لقداسة البابا فرنسيس لأيبارشية روما، ودار الحوار حول رعاية الأقباط الكاثوليك الموجودة بروما، وأهم العلاقات بين الإيبارشية بروما وبطريركية الأقباط الكاثوليك.

كما زار الأنبا إبراهيم إسحق، كنيسة الأقباط الكاثوليك المصرية بميلانو، حيث ترأس القداس الإلهي بمشاركة الراعي الأب يؤانس وشعب الرعية، والتقى مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، خلال مؤتمر: "منطقة المتوسط..حدودو السلام"، الذي دعا إليه مجلس الأساقفة الإيطاليين، في مدينمة باري الإيطالية.

وتخللت هذه الجولة زيارة عددًا من أبناء الكنائس القبطية في مختلف المدن الإيطالية، كما تزامنت هذه الزيارة مع فاعليات مؤتمر السلام التي تضم دول بلاد البحر الأبيض المتوسط، المنظم من قِبل مجلس الأساقفة الإيطالي.

ويشارك صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم في المؤتمر، ممثلا عن صاحب الغبطة عن الكنيسة الكاثوليكية المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

روما بوابة الفجر بططريرك الكاثوليك الكنيست الفجر

أخبار تهمك

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ 35 دقيقة

لامبارد يوجه رسالة للاعبي تشيلسي بعد فضيحة بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. لحظة وصول جثمان مبارك إلى مسجد المشير

منذ أقل من ساعة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. انهيار أحد محبي مبارك في محيط مسجد المشير

منذ ساعتين

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

"الفاتيكان": مؤتمر صحفي من أجل يوم الصلاة بباري 3 يوليو

رؤساء الكنائس يطلقون الحمام الأبيض ليعم السلام في العالم (صور)

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس اجتماع السينودس غدا

بطريرك الكاثوليك يهنئ الجماعة الرهبانية بالمستشفى الإيطالي

بطريرك الكاثوليك يغادر إلى إيطاليا ضمن زيارة رعوية

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد سيامة الأنبا إبراهيم إسحق كاهنًا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

11:03 ص

شاهد.. انهيار أحد محبي مبارك في محيط مسجد المشير

10:44 ص

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

09:34 ص

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status