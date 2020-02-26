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مايا دياب تحضر مفاجأة لجمهورها

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:08 م
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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أعلنت النجمة اللبنانية مايا دياب عن استعدادها لطرح كليب أغنيتها الجديدة "أنا" عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب".

الأغنية باللهجة اللبنانية، من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، ونشرت مايا دياب عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي البرومو الدعائي الخاص بالكليب، وظهرت فيه بإطلالة كرتونية على طريقة "سوبر هيرو".

تجدر الإشارة إلى أن مايا كانت قد طرحت مؤخراً أغنية "ربع ساعة" باللهجة المصرية من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريما وتوزيع أنور عمر.

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