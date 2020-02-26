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إيران: 19 قتيلا و 139 مصابا بفيروس كورونا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:14 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الأربعاء، في إعلان بثه التلفزيون الحكومي إن 19 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 139 شخصًا بفيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

شهدت إيران أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا خارج الصين، حيث ظهر الفيروس في أواخر عام 2019.

وفي وقت سابق، قال موقع اقتصاد اون لاين، الثلاثاء، إنه توفي اثنين آخرين من الإيرانيين المصابين بفيروس كورونا، مما يرفع عدد القتلى في إيران إلى 14، والتي سجلت أعلى عدد من الوفيات خارج الصين، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضين.

وقال رئيس جامعة سايف للعلوم الطبية وفقًا للموقع الإلكتروني "أظهرت الاختبارات أن لديهم فيروس كورونا جديدًا". كما اوضحت وزارة الصحة يوم الاثنين إنه اصيب 61 شخصا في إيران.

يكافح رجال الدين في إيران لكبح جماح الفيروس منذ يوم الأربعاء، عندما أكدت طهران مقتل أول شخصين، في مدينة قم الشيعية المقدسة.

وقد أمرت السلطات بإلغاء الحفلات وإغلاق المدارس والجامعات والمجمعات الرياضية على مستوى البلاد كإجراء وقائي.
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كورونا فى ايران فيروس كورونا 19 قتيلاً و 139 مصابًا بفيروس كورونا في إيران

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