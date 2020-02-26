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عزاء شعبي لـ"مبارك" في الأقصر (صور)
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:13 م
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طاهر الحساني
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أقام مواطنون بمحافظة الأقصر، عزاءً شعبيًا، للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنيه أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ91 عامًا.
وقدم العديد من أهالي الكرنك بشمال الأقصر، واجب العزاء الذي أقيم بإحدى الدواوين " قاعات مناسبات"، بعد التأكد من خبر وفاة "مبارك"، صاحب الفضل على حد قولهم.
وعبر الأهالي عن حزنهم لوفاة الرئيس الأسبق، مشيرين إلى أن إقامة واجب العزاء، ردًا لجميله على الوطن والأقصر خاصةً، لما قام به عقب حادث الدير البحري عام 1997، من خلال إتخاذ إجراءات أمنية قوية لحماية السياح والمواطنين، وعمله على إنعاش السياحة التي كانت مصدر رزق للكثير من أبناء المحافظة.
وذكر الأهالي، ما قام به "مبارك"، من إصراره على عدم الهروب خارج مصر، لإثبات براءته وعدم خيانته للوطن رغم ما حدث معه من اتهامات، بالإضافة إلى مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة وقيامه بأول ضربة جوية، مؤكدين حزنهم الشديد على رحيله، وإقامة واجب العزاء ردًا للجميل.
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