عزاء شعبي لـ"مبارك" في الأقصر (صور)

أقام مواطنون بمحافظة الأقصر، عزاءً شعبيًا، للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنيه أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ91 عامًا.





وقدم العديد من أهالي الكرنك بشمال الأقصر، واجب العزاء الذي أقيم بإحدى الدواوين " قاعات مناسبات"، بعد التأكد من خبر وفاة "مبارك"، صاحب الفضل على حد قولهم.



